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Эксперт рассказал о положении ВС РФ к северу и югу от Часова Яра

Марочко: ВС РФ выровняли линию соприкосновения на севере и юге Часова Яра
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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские бойцы выровняли линию боевого соприкосновения на севере и юге Часова Яра, рассказал ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«Здесь (к югу и к северу от Часова Яра. — «Газета.Ru») наши войска в основном вели позиционные бои и выравнивали одновременно линию боевого соприкосновения. Могу сказать, что серьезно подравняли мы линию, то есть сейчас северная и южная части практически сравнялась», — поделился Марочко.

До этого Марочко сообщал, что российские войска уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Купянском Харьковской области.

Он добавил, что, помимо этого, российские войска физически перерезали участок трассы Двуречная — Редкодуб юго-западнее Фиголевки.

Марочко уточнил, что также бойцы Вооруженных сил (ВС) России за сутки продвинулись на 300 метров у населенного пункта Тополи.

Ранее ВС России вошли в Харьковскую область с территории Белгородской.

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