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ВС России вошли в Харьковскую область с территории Белгородской

«РВ»: российские войска пересекли границу и вошли в Харьковскую область
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Алексей Майшев/РИА Новости

Российские войска, находящиеся в Белгородской области, пересекли границу Украины и вошли в Харьковскую область. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ»).

Вооруженные силы РФ продвинулись из Белгородского района, где расположен пограничный пункт пропуска Гоптовка — Нехотеевка. Далее находится Казачья Лопань Харьковской области.

Канал отмечает, что ранее с украинской стороны жаловались на прорывы границы у контрольно-пропускного пункта российскими диверсионно-разведывательными группами, прощупавшими оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ).

4 марта военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские войска прорвали оборону украинской армии у населенного пункта Загрызово в Харьковской области и продвинулись почти на 1 км вдоль Оскольского водохранилища.

2 марта сообщалось, что российские военные отрезали от основных сил украинской армии на Купянском участке фронта группу военнослужащих ВСУ, состоящую из приблизительно восьми человек.

Ранее в Харьковской области сообщили о повреждении критической инфраструктуры.

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