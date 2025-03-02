В Госдуме рассказали о ситуации на линии фронта в Часовом Яре

Российские военнослужащие захватывают территории Часова Яра, сражаясь не только за каждый дом, но и за каждый подъезд. Об этом в интервью ТАСС сообщил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

«В тех микрорайонах, которые остаются еще под контролем ВСУ и в так называемой серой зоне, идут бои не то что за каждый жилой дом, а за каждый подъезд и за каждый этаж», — заявил он.

По словам Водолацкого, попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) удержаться на территории населенного пункта приводят к потерям в живой силе и технике.

До этого военный эксперт Андрей Марочко заявил, что ВС РФ продвинулись на южных окраинах Часова Яра. По его словам, они почти вплотную подошли к позициям украинской армии, которые находятся в граничащем с городом населенном пункте Ступочки.

27 февраля солдат российской группировки «Днепр» на Ореховском направлении спас пленного бойца ВСУ, закрыв его своим телом от атаки украинского дрона. По данным Telegram-канала «Крылатые», российский военнослужащий не думая закрыл телом украинского солдата, однако взрыва от дрона не произошло из-за технического сбоя.

Ранее Пушилин объяснил, почему ВСУ «цепляются» за Часов Яр.