Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме рассказали о ситуации на линии фронта в Часовом Яре

Депутат Водолацкий: ВС РФ бьются за каждый подъезд при освобождении Часова Яра
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Российские военнослужащие захватывают территории Часова Яра, сражаясь не только за каждый дом, но и за каждый подъезд. Об этом в интервью ТАСС сообщил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

«В тех микрорайонах, которые остаются еще под контролем ВСУ и в так называемой серой зоне, идут бои не то что за каждый жилой дом, а за каждый подъезд и за каждый этаж», — заявил он.

По словам Водолацкого, попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) удержаться на территории населенного пункта приводят к потерям в живой силе и технике.

До этого военный эксперт Андрей Марочко заявил, что ВС РФ продвинулись на южных окраинах Часова Яра. По его словам, они почти вплотную подошли к позициям украинской армии, которые находятся в граничащем с городом населенном пункте Ступочки.

27 февраля солдат российской группировки «Днепр» на Ореховском направлении спас пленного бойца ВСУ, закрыв его своим телом от атаки украинского дрона. По данным Telegram-канала «Крылатые», российский военнослужащий не думая закрыл телом украинского солдата, однако взрыва от дрона не произошло из-за технического сбоя.

Ранее Пушилин объяснил, почему ВСУ «цепляются» за Часов Яр.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами