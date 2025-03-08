Украинские СМИ сообщили о взрыве у Черкасс

Возле города Черкассы на фоне действия сигнала воздушной тревоги произошел взрыв. Об этом сообщает украинский «24 канал».

«Возле Черкасс прозвучал взрыв», — говорится в сообщении телеканала.

На момент взрыва в Черкасской области действовала воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.

До этого украинские телеканалы сообщали, что в Ахтырке Сумской области слышны взрывы на фоне воздушной тревоги.

Многочисленные взрывы были зафиксированы в Тернополе и Ивано-Франковске.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее Трамп призвал РФ и Украину сесть за стол переговоров, «пока не слишком поздно».