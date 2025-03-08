В Сумской области звучат взрывы

В Ахтырке Сумской области слышны взрывы на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщают украинские телеканалы.

«В Ахтырке в Сумской области слышали взрывы!» — сообщают украинские СМИ.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

До этого многочисленные взрывы были зафиксированы в Тернополе и Ивано-Франковске. Также произошла серия «прилетов» в Черновицкой области, которая, по данным военных корреспондентов, с начала специальной военной операции подвергалась наименьшему количеству атак.

Уточняется, что в Тернополе местные жители сообщали о масштабных пожарах в районе газопроводов и газохранилищ.

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