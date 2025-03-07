Удар России по западу Украины назвали самым масштабным за месяц

Российские военные минувшей ночью нанесли удары по целям на западе Украины. Согласно информации издания «Военное обозрение», эта атака стала самой интенсивной за последний месяц.
Многочисленные взрывы были зафиксированы в Тернополе и Ивано-Франковске. Также произошла серия «прилетов» в Черновицкой области, которая, по данным военных корреспондентов, с начала специальной военной операции подвергалась наименьшему количеству атак.
Удары были нацелены на объекты энергетической инфраструктуры, склады с оружием и боеприпасами, а также на предприятия, обеспечивающие украинскую армию, и места расположения тыловых штабов ВСУ и ГУР.
Взрывы также были зарегистрированы в Хмельницкой и Ровенской областях. Кроме того, удары пришлись на Харьковскую, Сумскую, Полтавскую и Днепропетровскую области.
7 марта американский президент Дональд Трамп опубликовал пост на своей странице в соцсети Truth Social, в котором заявил, что Россия «разносит» Украину на поле боя, и поэтому он раздумывает над введением «масштабных санкций» против РФ, пока не будет достигнута договоренность о прекращении огня.
Ранее Трамп призвал РФ и Украину сесть за стол переговоров, «пока не слишком поздно».