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Житель Курской области получил ранения, задев растяжку

Хинштейн: житель Курской области получил множественные ранения, задев растяжку
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Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил о жителе региона, пострадавшем в результате действий украинской армии. Подробности он описал в своем Telegram-канале.

По его словам, 7 марта в областную больницу был доставлен мужчина 1956 года рождения с тяжелыми травмами – ранениями шеи и грудной клетки, а также переломом руки. Пострадавший получил травмы, задев взрывное устройство в одном из населенных пунктов курского приграничья.

Врио губернатора призвал жителей региона к максимальной осторожности, рекомендовав воздержаться от любых поездок до полного восстановления безопасности.

«Уважаемые жители, в наших приграничных районах сегодня по-прежнему опасно!» — подчеркнул Хинштейн.

7 марта также сообщалось, что российские войска прорвали линию обороны ВСУ в Курской области, создав угрозу окружения украинской группировки в районе Суджи. По данным Telegram-канала «Военкоры русской весны», ВС РФ контратаковали в приграничной зоне, взяв под контроль район Гуево. За несколько дней российские подразделения продвинулись более чем на 5 км вглубь украинской обороны.

Ранее Путин назвал число получателей помощи в Курской области.

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