Названо число россиян, остающихся в оккупированной ВСУ Судже

В Судже Курской области, которую оккупировали украинские войска, остаются около 1-2 тысяч мирных жителей — граждан России. Об этом заявил ТАСС заместитель командира по политической работе батальона добровольческого отряда «Барс-Курск», военный эксперт Олег Иванов.

По его словам, эти люди не успели эвакуироваться. Поэтому российские военные пытаются создать такие условия Вооруженным силам Украины, чтобы им невыгодно было продолжать удерживать город и они рано или поздно покинули бы его, рассказал Иванов.

Эксперт добавил, что связи с оставшимися в Судже людьми нет.

В конце февраля сообщалось, что Россия продолжает обсуждать с Международным Комитетом Красного Креста (МККК) идею создания гуманитарного коридора в Курской области.

С 6 августа 2024 года российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Президент России Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений в зоне СВО. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее Минобороны РФ показало кадры уничтожения украинской техники в Курской области.