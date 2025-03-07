Евросоюз готовится помочь Украине в случае отключения Starlink

Четыре европейских оператора спутниковой связи изучают свои возможности для оказания помощи Украине в случае отключения американской системы связи Starlink. Об этом сообщает британская газета Financial Times (FT).

Газета утверждает, что в настоящее время по этой теме ведутся переговоры среди таких операторов, как люксембургский SES, испанский Hisdesat, а также британский Inmarsat, которым владеет американская компания Viasat.

Но несмотря на такое количество желающих заменить Starlink, который в настоящее работает на Украине через 40 тысяч терминалов, окажется крайне непросто, утверждает FT.

«Альтернативы существуют, но ни одна из них не достигает уровня Starlink», - сказал FT глава консалтинговой компании AnalysysMason Люк Палерм-Серра.

4 марта администрация США приняла решение приостановить всю военную помощь Украине до тех пор, пока она не продемонстрирует готовность к началу мирных переговоров с РФ.

В тот же день газета The Economist со ссылкой на источник писала, что Киев разрабатывает запасные каналы связи для военнослужащих на случай отключения доступа к спутниковой сети Starlink.

В свою очередь агентство AFP сообщило, что французский оператор спутниковой связи Eutelsat ведет обсуждение с руководством Европейского союза на тему возможности развертывания дополнительных терминалов на Украине.

Ранее в Европе заявили, что без Starlink Украина «ослепнет», а ВСУ откатятся на век назад.