Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Евросоюз готовится помочь Украине в случае отключения Starlink

FT: спутниковые операторы ЕС готовятся помочь Киеву в случае отключения Starlink
close
Global Look Press

Четыре европейских оператора спутниковой связи изучают свои возможности для оказания помощи Украине в случае отключения американской системы связи Starlink. Об этом сообщает британская газета Financial Times (FT).

Газета утверждает, что в настоящее время по этой теме ведутся переговоры среди таких операторов, как люксембургский SES, испанский Hisdesat, а также британский Inmarsat, которым владеет американская компания Viasat.

Но несмотря на такое количество желающих заменить Starlink, который в настоящее работает на Украине через 40 тысяч терминалов, окажется крайне непросто, утверждает FT.

«Альтернативы существуют, но ни одна из них не достигает уровня Starlink», - сказал FT глава консалтинговой компании AnalysysMason Люк Палерм-Серра.

4 марта администрация США приняла решение приостановить всю военную помощь Украине до тех пор, пока она не продемонстрирует готовность к началу мирных переговоров с РФ.

В тот же день газета The Economist со ссылкой на источник писала, что Киев разрабатывает запасные каналы связи для военнослужащих на случай отключения доступа к спутниковой сети Starlink.

В свою очередь агентство AFP сообщило, что французский оператор спутниковой связи Eutelsat ведет обсуждение с руководством Европейского союза на тему возможности развертывания дополнительных терминалов на Украине.

Ранее в Европе заявили, что без Starlink Украина «ослепнет», а ВСУ откатятся на век назад.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами