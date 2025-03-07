Силы ПВО сбили три украинских беспилотника в Курской области

МО: российские силы ПВО сбили три беспилотника ВСУ в Курской области

Российские средства противовоздушной обороны ликвидировали три беспилотных летательных аппарата Украины над территорией Курской области. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны России.

«В период с 19:35 до 19:55 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Курской области», — сообщается в пресс-релизе.

До этого российское Министерство обороны отчиталось о перехвате 39 украинских беспилотников над пятью регионами России в течение ночи. Согласно сообщению ведомства, 14 БПЛА были уничтожены над Крымом, 12 – над Черным морем, 7 – над Курской областью, 3 – над Азовским морем, и по одному – над Ростовской, Белгородской и Орловской областями.

Кроме того, глава Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в городе Шебекино двое мужчин получили ранения, попав под обстрел Вооруженных сил Украины.

Ранее на Украине заявили о новой тактике ВС РФ при атаках беспилотников.