Медведев обратился к женщинам, спасающим жизни бойцов на передовой

Заместитель главы Совета безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев выразил благодарность женщинам, оказывающим помощь российским военнослужащим в зоне СВО. Об этом сообщили в Telegram-канале партии, где опубликована видеозапись встречи с женским активом накануне 8 Марта.

На встрече присутствовали руководители первичных отделений партии, муниципальные депутаты, волонтеры, а также жены и матери участников спецоперации. Медведев отдельно отметил вклад медиков и всех, кто работает на передовой.

«Большое спасибо женщинам, спасающим жизни наших солдат. Ваша помощь неоценима», — сказал он..

Также на встрече Медведев заявил, что отсутствие сложностей и «коллективный расслабон» бывают опасны для страны, потому что это может привести к разобщенности, а затем и к войне, распаду государства.

Он отметил, что события, из-за которых Россия была вынуждена начать специальную военную операцию, связаны с распадом Советского Союза.

Ранее Медведев назвал условия для комфортной жизни мигрантов в РФ.