Медведев назвал условия для комфортной жизни мигрантов в РФ

Медведев: в России мигранты могут жить и зарабатывать, если работают легально

Мигранты могут жить и зарабатывать в России, только если они работают легально и соблюдают все законы. Об этом в социальной сети «ВКонтакте» заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Иностранным гражданам нужно давать возможность жить и получать доход в России, только если они работают легально и соблюдают все законы», — написал он.

Также зампред Совбеза привел данные МВД России, согласно которым в стране ежегодно выявляется и пресекается порядка 80 тысяч нарушений, связанных с незаконным привлечением нелегальных мигрантов к работе. По его словам, любые лазейки для нелегалов и недобросовестных работодателей необходимо устранить общими усилиями профильных ведомств.

4 марта глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил во время своего выступления в Госдуме, что власти РФ для решения проблемы дефицита кадров должны заняться поиском новых стран, откуда можно было бы привлекать трудовых мигрантов.

По его словам, не стоит бояться привлекать рабочую силу из-за рубежа. Министр подчеркнул, что мигрантов используют все развитые страны, а другие страны «активно, сознательно экспортируют свои трудовые ресурсы».

Ранее в МВД России рассказали об ужесточении миграционной политики в стране.