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Бельгия пообещала Украине дополнительную военную помощь

Бельгия пообещала Украине военную помощь на €1 млрд
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Depositphotos

Бельгия во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Брюссель предложила военную помощь на сумму €1 млрд. Об этом заявил министр обороны страны Тео Франкен в интервью радиостанции VRT.

Пакет помощи включает €216 млн на закупку снарядов калибра 155 мм в рамках чешской инициативы, €200 млн на противовоздушную оборону (ПВО) через германскую программу, а также поставки истребителей F-16, которые ранее состояли на вооружении бельгийских ВВС. Зеленский, по словам Франкена, принял предложение, но также запросил дополнительную поддержку.

«Бельгия может сделать больше, но это требует обсуждения в правительстве», — отметил министр.

7 марта газета Politico писала, что на саммите Евросоюза возникла неловкая ситуация после вопроса о поддержке Украины. Отмечается, что эту тему поднял премьер-министр Эстонии Кристен Михал. Он спросил, сможет ли Евросоюз заменить сокращение военной помощи США и разведданных. После этого на саммите стало тихо.

4 марта Белый дом объявил о приостановке военной помощи Украине. Такое решение было принято после конфликта президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Овальном кабинете.

Ранее военные оценили, сколько армии стран ЕС смогут отражать нападение России без помощи США.

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