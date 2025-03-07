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Военные оценили, сколько армия ЕС сможет отражать нападение России без помощи США

Bloomberg: армия ЕС продержится несколько недель без США при конфликте с Россией
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Depositphotos

Армии стран Евросоюза без помощи США смогли бы отражать нападение России в течение нескольких недель. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на военных.

«По словам официальных лиц в сфере обороны ... оборона континента на передовой, испытывающая нехватку войск, ПВО и боеприпасов, способна отражать вторжение России в лучшем случае в течение нескольких недель без участия США», — говорится в материале.

Агентство отмечает, что полный вывод американских войск из Европы рассматривается как крайне маловероятный, однако сокращение присутствия США также окажет влияние на обороноспособность континента.

Европа зависит от США в вопросах связи, разведки и логистики, а также стратегического военного руководства и огневой мощи. Планирование действий на случай непредвиденных обстоятельств продолжается на случай маловероятного сценария, при котором США отвернутся от альянса и выведут все войска из Европы, подчеркивает Bloomberg.

Перевооружение Европы потребует сотни миллиардов евро, однако после многих лет недоинвестирования и десятилетий зависимости от США для укрепления безопасности требуется больше, чем просто деньги.

По оценке источников агентства, замена всего спектра поддержки, которую предоставляют США — от логистики и разведки до систем вооружения, — может занять более пяти лет.

Накануне глава МИД Сергей Лавров заявил, что РФ будет рассматривать размещение западного контингента на Украине как нескрываемое вовлечение стран НАТО в войну против России.

Ранее премьер Италии Мелони предложила добавить Украину в действие пятой статьи НАТО.

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