Посольство России обвинило Францию в эскалации конфликта на Украине

Поставки Украине французских истребителей Mirage 2000 — это очередной шаг со стороны Франции, направленный на эскалацию украинского конфликта. Об этом ТАСС заявили в посольстве России во Франции.

«Поставки истребителей Mirage 2000 киевскому режиму являются очередным недружественным шагом в адрес России, направленным на эскалацию на Украине», — сказали в российской дипмиссии.

Там отметили, что подобные действия «не могут не вызывать законного осуждения».

6 февраля министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Украина получила первую партию истребителей Mirage, произведенных во Франции. Он напомнил, что президент страны Эммануэль Макрон впервые анонсировал поставки воздушных судов в зону конфликта в июне 2024 года.

26 января глава внешнеполитического ведомства Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что истребители Mirage поступят на Украину в течение первого квартала текущего года.

Ранее в ЕС обвинили Украину в срыве договоренностей.