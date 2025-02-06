Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Франция поставила на Украину первую партию истребителей Mirage

Министр Лекорню: на Украину прибыли первые французские истребители Mirage
close
Михаил Ходаренок/«Газета.Ru»

Украина получила первую партию истребителей Mirage, произведенных во Франции. Об этом на своей странице в социальной сети X написал министр обороны республики Себастьян Лекорню.

Он отметил, что французский президент Эммануэль Макрон впервые анонсировал поставки воздушных судов в зону конфликта в июне 2024 года.

«Первые из них прибыли на Украину сегодня (6 февраля 2025 года. — «Газета.Ru»)», — добавил Лекорню.

Министр уточнил, что управлять истребителями будут обученные украинские пилоты. Летчики принимали участие в тренировках за рубежом на протяжении нескольких месяцев.

26 января глава внешнеполитического ведомства Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что истребители Mirage поступят на Украину в течение первого квартала текущего года.

Спустя неделю украинский лидер Владимир Зеленский провел совещание по развитию воздушных сил страны, в ходе которого выразил надежду на скорое появление Mirage в зоне конфликта. Как сказал глава государства, эти воздушные суда «обязательно усилят» оборону Украины.

Ранее в Государственной думе РФ предупредили Францию о риске «по полной» втянуться в конфликт на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами