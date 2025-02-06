Франция поставила на Украину первую партию истребителей Mirage

Украина получила первую партию истребителей Mirage, произведенных во Франции. Об этом на своей странице в социальной сети X написал министр обороны республики Себастьян Лекорню.

Он отметил, что французский президент Эммануэль Макрон впервые анонсировал поставки воздушных судов в зону конфликта в июне 2024 года.

«Первые из них прибыли на Украину сегодня (6 февраля 2025 года. — «Газета.Ru»)», — добавил Лекорню.

Министр уточнил, что управлять истребителями будут обученные украинские пилоты. Летчики принимали участие в тренировках за рубежом на протяжении нескольких месяцев.

26 января глава внешнеполитического ведомства Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что истребители Mirage поступят на Украину в течение первого квартала текущего года.

Спустя неделю украинский лидер Владимир Зеленский провел совещание по развитию воздушных сил страны, в ходе которого выразил надежду на скорое появление Mirage в зоне конфликта. Как сказал глава государства, эти воздушные суда «обязательно усилят» оборону Украины.

Ранее в Государственной думе РФ предупредили Францию о риске «по полной» втянуться в конфликт на Украине.