Российские истребители, такие как Су-30СМ и Су-35, значительно превосходят по своим характеристикам западные самолеты, поставленные Украине. Об этом говорится в статье американского издания Military Watch Magazine.

Авторы статьи подчеркивают, что это преимущество заставляет украинскую авиацию избегать прямых воздушных сражений с российскими ВКС. Отмечается, что поставки западной техники, включая французские истребители Mirage 2000, скорее всего, будут использоваться в основном для ударов крылатыми ракетами с большого расстояния, вне зоны прямого контакта с российской авиацией.

26 января глава внешнеполитического ведомства Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что истребители Mirage поступят на Украину в течение первого квартала текущего года. Отмечается, что управлять истребителями будут обученные украинские пилоты. Летчики принимали участие в тренировках за рубежом на протяжении нескольких месяцев.

Ранее посол РФ во Франции назвал поставку Киеву Mirage примером бесплатной утилизации.