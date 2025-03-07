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В ВСУ появился советник по гендерным вопросам

Генштаб: в ВСУ назначили советника для разработки гендерной стратегии
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Evgeniy Maloletka/AP

Экс-советник по гендерным вопросам командования Сухопутных войск Оксана Григорьева перешла на такую же должность в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщили в официальном Telegram-канале украинского Генштаба.

«В вооруженных силах Украины назначен советник по гендерным вопросам с целью обеспечения взаимной координации между родами и видами войск и министерством обороны Украины, а также разработки и реализации комплексной гендерной стратегии в ВСУ», — говорится в сообщении.

В Генштабе также уточнили, что внедрение гендерной политики является одним из условий вступления Украины в Евросоюз и НАТО.

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен допустила вступление Украины в ЕС до 2030 года. При этом она подчеркнула, что процесс вступление в ЕС всегда учитывает достижения и заслуги страны, которая хочет присоединиться.

В свою очередь комиссар по вопросам расширения Евросоюза Марта Кос считает, что Украина должна стать членом политического объединения в ближайшие пять лет. По ее словам, ответственность за успех необходимых реформ в республике лежит не только на Украине, но и на Евросоюзе, прежде всего на Еврокомиссии.

Ранее в США заявили, что ЕС хочет на год продлить конфликт на Украине.

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