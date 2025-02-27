Подразделения Народной милиции ДНР перехватили радиопереговоры командования ВСУ в районе Красноармейска. Из них следует, что украинские военные отступили с позиций под огнем, несмотря на требование командования вернуть бойцов. По данным Минобороны, российские войска сорвали ротацию ВСУ, уничтожив опорный пункт и скопление личного состава.

Подразделения Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) перехватили радиопереговоры командования Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Красноармейска (украинское название — Покровск). Об этом сообщают официальные источники силового ведомства республики.

В ходе перехваченных переговоров представитель командно-наблюдательного пункта ВСУ с позывным «Сигма» отдал приказ командиру подразделения «Селезень» отразить атаку российских войск.

Позже «Сигма» получил доклад от другого командира — «Качура» — о том, что соседнее подразделение ВСУ не выдержало обстрела и отступило с позиций. В ответ командир потребовал вернуть бойцов обратно, несмотря на продолжающийся огонь. Диалог сопровождался ненормативной лексикой.

Продвижение российских войск под Красноармейском

Район Красноармейска в последние дни стал ареной ожесточенных боевых действий. По данным Минобороны от 26 февраля, артиллерийские подразделения группировки войск «Центр» сорвали ротацию подразделений ВСУ на Красноармейском направлении. В ходе выполнения боевой задачи они уничтожили опорный пункт и пикап с личным составом, который находился на позициях во время ротации.

Во время аэроразведки позиций противника оператор БПЛА обнаружил скопление украинских войск на одном из опорных пунктов. Получив точные координаты, артиллеристы подготовили 130-миллиметровую пушку М-46 и приступили к огневому поражению. Несколько залпов осколочно-фугасными снарядами разрушили позиции украинских войск.

После выполнения задачи артиллеристы замаскировали орудие и укрылись в блиндаже. Подразделения БПЛА продолжили передавать координаты противника для дальнейшей корректировки огня.

Отступление ВСУ

Накануне военкор Александр Коц сообщил о беспрецедентной концентрации беспилотников ВСУ в районе Красноармейска. По его словам, украинское командование стянуло в этот район большую часть своих беспилотных летательных аппаратов, чтобы сдержать наступление российских войск.

«Парни говорят, что такого количества дронов в небе не видели, пожалуй, нигде», — отметил Коц.

Военкор Сергей Разин в эфире телеканала «Россия» сообщил, что ВСУ несут большие потери при попытках контратаковать в районе Красноармейска. По его словам, российские войска расширяют плацдарм вдоль трассы Красноармейск — Днепропетровск, что позволяет им усиливать давление на артерию ВСУ в красноармейском гарнизоне.