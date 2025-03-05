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Mash: российской армии осталось меньше 10 км до полного окружения Суджи

Mash: российским войскам осталось менее 10 км до взятия Суджи в кольцо
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Евгений Биятов/РИА Новости

Российским солдатам осталось совсем немного до того, чтобы полностью взять город Суджа в Курской области в кольцо. Об этом пишет Telegram-канал Mash со ссылкой на морпехов из 810-й бригады ВС РФ.

По словам военных, у ВСУ начались проблемы с доступом к боекомплекту из-за постоянных обстрелов, а также из-за того, что российская армия держит под огневым контролем трассу 38к-004, часть которой уходит в Сумскую область.

В настоящее время ВС РФ ведут бои в Малой Локне, Новой Сорочине, деревне Старой, а также в районе Гуево и Махновки.

5 марта Минобороны России сообщило, что ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 215 военных. Кроме того, российским бойцам удалось уничтожить танк противника, две боевые машины пехоты, четыре бронемашины, 12 автомобилей, два миномета и два орудия полевой артиллерии, шесть пунктов управления беспилотниками, станцию радиоэлектронной разведки и инженерную машину разграждения.

Ранее сообщалось, что Зеленский поручил главе МО Украины уточнить в США статус военной помощи Киеву.

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