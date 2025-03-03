ВСУ перебросили в ДНР группу беспилотников из элитного батальона

Элитный украинский специальный батальон беспилотных летательных аппаратов «Птицы Мадьяра» переброшен в район Часова Яра и близлежащих населенных пунктов, за которые продолжаются бои в Донбассе. Об этом рассказал РИА Новости заместитель командира отряда «Тигр» с позывным Филин.

По его словам, российским бойцам попадаются сбитые дроны, подписанные «Птахи Мадяра».

«Видимо, когда им становится очень плохо, туда они вытаскивают своих лучших», — сказал Филин.

Некоторое время «Птицы Мадьяра» действовали в районе Часова Яра, однако потом, предположительно, батальон был переброшен на другой участок. Сейчас, когда в данном районе идет активное продвижение российских войск, элитные бойцы вернулись. Они активно используют БПЛА, вся их оборона выстроена на этих аппаратах, уточнил Филин.

До этого глава ДНР Денис Пушилин заявил, что у ВСУ недостаточно сил для контрнаступления у Часова Яра.

Ранее в Госдуме рассказали о ситуации на линии фронта в Часовом Яре.