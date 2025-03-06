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Путин назвал характерную черту россиян

Путин: только в России парни готовы жертвовать собой, чтобы спасти товарищей
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Гавриил Григоров/РИА Новости

Только в РФ бойцы готовы жертвовать собой, чтобы спасти своих товарищей, заявил президент России Владимир Путин в Едином центре поддержки участников СВО и членов их семей, где проходит встреча с женщинами — участницами спецоперации и женами бойцов. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.

Российский лидер подчеркнул, что военнослужащие Вооруженных сил России сознательно идут на риск для себя, чтобы спасти своих товарищей.

«Парни, конечно, — герои, чего уж там говорить. <...> Наверное, во многих странах это возможно, но только в России, мне кажется, это возможно в таком вот виде. Это, конечно, характерно для нашего народа», — подчеркнул глава государства.

До этого член Совета по правам человека (СПЧ) Александр Малькевич заявил, что Россия живет в эпоху новых героев. Современники, участники специальной военной операции на Украине, достойно продолжают традиции мужества и отваги, указал он.

Ранее Путин рассказал, почему Россию не сломить.

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