Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин заявил об отсутствии срочников в зоне боевых действий

Путин заявил, что срочников не отправляют в зону боевых действий

Проходящие срочную службу россияне не отправляются в зону боевых действий. Об этом на встрече с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества» заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает ТАСС.

«Вы знаете, что ребят со срочной службы мы не направляем в зону боевых действий», — сказал глава государства.

19 февраля Путин заявил, что Вооруженные силы России наступают по всей линии боевого соприкосновения.

19 декабря 2024 года он говорил, что боеготовность ВС России находится на самом высоком месте в мире. По словам лидера РФ, успехи российской армии обусловлены в том числе ростом оборонной промышленности и наличием новой техники.

Тогда президент России также сказал, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) не могут закрепиться на тех позициях, куда отходят. Он отметил, что российские войска продвигаются вперед, тогда как личный состав и техника украинской армии истощаются.

Ранее Путин заявил об увеличении численности ВС РФ из-за «обстоятельств».

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами