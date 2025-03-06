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Во Франции готовы поставить тысячи терминалов связи на Украину на замену Starlink

Директор французской Eutelsat допустила передачу 40 тысяч терминалов связи Киеву
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Shutterstock

Французский оператор спутниковой связи Eutelsat рассматривает возможность разместить 40 тыс. терминалов доступа к интернету на территории Украины. Об этом в ходе интервью для агентства Bloomberg рассказала генеральный директор компании Ева Бернеке.

По ее словам, в последнее время фирма начала получать большое количество вопросов, касающихся возможности замены терминалов Starlink от американской компании SpaceX на Украине.

«Мы рассматриваем такую возможность. <...> [Отправка] 40 тыс. [терминалов], вероятно, займет пару месяцев», — подчеркнула глава Eutelsat.

Генеральный директор добавила, что ее компания уже направила на Украину несколько тысяч терминалов доступа к интернету. Однако в настоящее время не все из них подключены к мировой сети.

Как сказала Бернеке, сейчас французский оператор спутниковой связи ведет с Киевом переговоры по установке на подконтрольной ему территории нескольких видов систем. Речь идет как о стандартных терминалах, так и предназначенных для военных целей.

4 марта администрация США приняла решение приостановить всю военную помощь Украине до тех пор, пока она не продемонстрирует готовность к началу мирных переговоров с РФ. В тот же день газета The Economist со ссылкой на источник сообщила, что Киев разрабатывает запасные каналы связи для военнослужащих на случай отключения доступа к спутниковой сети Starlink.

Позже агентство AFP написало, что французский оператор спутниковой связи Eutelsat обсуждает с руководством Европейского союза (ЕС) возможность развертывания дополнительных терминалов на Украине.

Ранее в Государственной думе РФ оценили возможность отключения на Украине доступа к спутниковой сети Starlink.

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