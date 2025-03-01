В Госдуме допустили отключение ВСУ от Starlink после перепалки Зеленского и Трампа

Перепалка с президентом США Дональдом Трампом стала стратегической ошибкой для Владимира Зеленского, поскольку Белый дом уже начал финансовую проверку властей Украины и может принять решительные меры. Об этом в беседе с «Газетой.ру» заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Депутат отметил, что в скором времени может появиться «много интересного о том», как расходовались американские деньги, выделенные на Украину администрацией США. Такая информация вызовет еще более глубокий резонанс, считает Чепа.

По его словам, США в скором времени не просто прекратят дальнейшую поддержку Киева, но и могут вывести из строя ВСУ.

«Если Илон Маск отключит Украину от системы Starlink, то ВСУ вообще потеряют свою боеспособность: у них уменьшатся возможности по использованию беспилотников, будут разрушены все системы связи внутри Украины. При этом помощь Европы составляла только где-то 30% от всей помощи, которую получала Украина. В нынешних экономически трудных условиях для европейцев Киев не продержится без поддержки Вашингтона и нескольких месяцев», — сказал Чепа.

При таком развитии событий мотивация в украинской армии будет падать, а Зеленского «в лучшем случае будут судить, а в худшем просто уберут», подчеркнул парламентарий.

До этого российский президент Владимир Путин отмечал, что Зеленский уклоняется от переговоров с Россией, потому что их начало неминуемо приведет к необходимости отмены военного положения в стране. Вслед за этим последует необходимость проведения президентских выборов на Украине. При этом, подчеркнул Путин, шансы победить на выборах у Зеленского равны нулю.

Ранее в США заявили об изначальном настрое Зеленского на перепалку с Трампом.