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План Еврокомиссии позволит инвестировать в производство оружия на Украине

Фон дер Ляйен: план ЕК позволит инвестировать в производство оружия на Украине
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Inna Varenytsia/Reuters

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что план ЕК «Перевооружить Европу» на €800 млрд позволит странам Европейского союза дополнительно инвестировать в производство оружия на Украине. Ее слова приводит ТАСС.

По ее словам, план дает странам Евросоюза фискальное пространство, чтобы инвестировать в оборону.

«Он дает странам ЕС возможность инвестировать в оборонную индустрию Украины или покупать военное оборудование, которое будет прямо поставлено на Украину», — заявила она.

4 марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила «эру вооружения Европы». Предложенный ею план подразумевает «мобилизацию» €800 млрд инвестиций в течение четырех последующих лет. Средства, как она отметила, необходимы, чтобы продолжать поддерживать Украину, а также «взять больше ответственности» за безопасность самой Европы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Совфеде рассказали о последствиях втягивания Европы в конфликт на Украине.

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