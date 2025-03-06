Украинский военнослужащий призвал «сворачиваться» с курского направления

Вооруженным силам Украины необходимо покинуть территорию Курской области. Об этом заявил украинский военнослужащий, специалист-радиотехник Сергей Бескрестнов в своем Telegram-канале.

«Возможно, пора «сворачиваться» с курского направления», — отметил он и подчеркнул, что украинским подразделениям «там трудно».

Бескрестнов добавил, что нахождение ВСУ в Курской области нельзя рассматривать как «козырь».

Незадолго до этого Telegram-канал «Рыбарь», основанный военным блогером Михаилом Звинчуком, написал, что в Курской области 5 марта началась новая фаза боев с ВСУ. Новый этап в ходе контрнаступления российских войск начался сразу после диверсии, совершенной на реке Локня и позволившей дополнительно осложнить снабжение украинской армии. Несмотря на неудачи, подразделения ВСУ не планируют уходить из Курской области и продолжают бить по российской территории, добавил «Рыбарь».

С 6 августа 2024 года российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Президент России Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений в зоне СВО. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее было названо число россиян, остающихся в оккупированной ВСУ Судже.