Премьер Польши предложил увеличить численность войск на границе с РФ

Глава польского правительства Дональд Туск заявил, что поднимает вопрос об увеличении численности воинского контингента на границе с Россией. Об этом сообщает ТАСС.
«Буду также разговаривать о необходимости увеличения присутствия европейских войск и войск НАТО на границах с РФ и Белоруссией», — сказал премьер-министр Польши, выступая перед саммитом Евросоюза в Брюсселе.
До этого Туск заявил, что те, кто ставят под сомнение суверенитет и «прозападный» путь Украины, способствуют «триумфу» президента России Владимира Путина.
5 марта президент Франции Эммануэль Макрон выступил перед нацией. В частности, он заявил о российской угрозе миру и европейской поддержке Украины, осудил позицию президента США по этому вопросу, назвал армию Франции самой боеспособной в Европе и анонсировал дискуссии о распространении французского ядерного зонтика на европейских партнеров. Подробности — в материале «Газеты.Ru».
Ранее в Польше прокомментировали приостановку помощи Украине со стороны США.