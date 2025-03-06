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Бывший директор ЦРУ назвал паузу в разведпомощи катастрофой для Украины

Times: экс-директор ЦРУ Бреннан назвал паузу в помощи США катастрофой для ВСУ
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Larry Downing/Reuters

Пауза в предоставлении разведданных Вооруженным силам Украины (ВСУ) со стороны США может привести к катастрофическим последствиям на поле боя для Киева. Такое мнение выразил бывший директор ЦРУ Джон Бреннан, его слова приводит The Times со ссылкой на заявление бывшего главы ЦРУ, сделанное им в эфире относящейся к изданию радиостанции.

«[Джон Бреннан] сообщил... что такая мера может привести «к катастрофическим последствиям на фоне боя», если продлится», — говорится в сообщении.

4 марта Белый дом подтвердил приостановку военной помощи Украине после встречи президентов США и Украины. Американский лидер Дональд Трамп выразил недовольство недостаточной благодарностью со стороны украинского президента Владимира Зеленского за предоставленную его стране американскую помощь.

Ожидается, что приостановка военной поддержки продлится до тех пор, пока Киев не продемонстрирует приверженность мирному урегулированию конфликта. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Кроме того, Соединенные Штаты прекратили обмениваться с Украиной разведданными, что может привести к серьезным проблемам для ВСУ на фронте. Более того, по настоянию Вашингтона поставлять Киеву американские разведданные перестанет и Лондон.

В свою очередь директор ЦРУ Рэтклифф сообщал, что эта пауза необходима для продвижения мирных переговоров. Он подчеркнул, что после достижения готовности Киева к сделке по прекращению огня обмен разведданными может продолжиться.

Ранее Фон дер Ляйен заявила, что Европе грозит «реальная опасность».

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