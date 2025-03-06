Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Воронежской областью

Гусев: в Воронежской области здание получило повреждения при атаке беспилотника

В Воронежской области российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), в результате одно здание получило повреждения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

«Пострадавших нет. По предварительным данным, в результате падения БПЛА повреждения получило одно строение», — заявил он.

По словам Гусева, опасность атаки дронов на территории региона не объявлялась после оценки оперативной обстановки.

До этого в пресс-службе Минобороны РФ сообщили о перехвате дрона над Воронежской областью.

Утром 6 марта сообщалось, что бойцы группировки российских войск «Восток» за прошедшие сутки уничтожили несколько дронов и пунктов управления БПЛА в зоне спецоперации.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее российские военные построили в зоне СВО защищенный от дронов логистический коридор.