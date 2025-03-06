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Российские системы ПВО сбили бомбы JDAM, реактивные снаряды HIMARS и дроны ВСУ

Минобороны РФ: системы ПВО за сутки перехватили 67 дронов и семь боеприпасов ВСУ
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Минобороны РФ

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки ликвидировали 74 боеприпаса и дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказали в пресс-службе министерства обороны РФ.

По информации ведомства, средства защиты перехватили 67 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа.

«Сбиты четыре американские управляемые авиационные бомбы JDAM, три реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS производства США и «Ураган», — говорится в заявлении.

Утром 6 марта пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что бойцы группировки российских войск «Днепр» вывели из строя систему противодействия беспилотникам Drone Dome в Херсонской области. Кроме того, военнослужащие нанесли удары по пункту управления БПЛА украинских войск.

До этого пресс-секретарь группировки российских войск «Запад» Иван Бигма заявил об уничтожении двух станций спутниковой связи Starlink, которые использовали солдаты ВСУ. Кроме того, подразделения группировки поразили 25 пунктов управления дронами и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав».

Ранее бойцы Вооруженных сил РФ нанесли удар по украинскому заводу, выпускающему детали для БПЛА.

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