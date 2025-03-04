Российские военные ударили по штабу бригады морской пехоты ВСУ в Комаре

Рогов: силы РФ ударили по штабу 37-й бригады морской пехоты ВСУ в Комаре

ВС РФ нанесли удар по штабу 37-й бригады морской пехоты ВСУ в Комаре. Об этом ТАСС рассказал председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

По его словам, штаб располагался на стыке границ Запорожской области и ДНР.

«Воздушно-космические силы ударили по штабу 37-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ с узлом закрытой связи в населенном пункта Комар. Поражены сервера, спутниковая связь, персонал штаба», — поделился Рогов.

Он добавил, что потери ВСУ превысили два десятка бойцов.

До этого Рогов сообщал, что Вооруженные силы Украины понесли большие потери после авиаудара ВС РФ по одному из пунктов дислокации в городе Гуляйполе Запорожской области. В результате ВСУ потеряли несколько десятков человек.

ФАБ-500 и ФАБ-1500 — это фугасные авиабомбы. Вес ФАБ-1500 составляет более 1,5 тонны. Вес ФАБ-500 составляет 0,5 тонны. ФАБы на данный момент являются одними из наиболее эффективных средств поражения в арсенале российской армии.

Ранее удар ФАБ-3000 по позициям ВСУ в Курской области попал на видео.