Президент Франции назвал умиротворение России условием возвращения мира в Европу

Мир может вернуться на европейский континент только после «умиротворения России». Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время обращения к нации, трансляция которого велась на сайте Елисейского дворца.

По его словам, Россия на долгие годы стала угрозой для Франции и всей Европы. Макрон обвинил Кремль в том, что тот якобы превратил украинский конфликт в глобальный. Москва также манипулирует выборами в Румынии и Молдавии, распространяет ложь в социальных сетях, совершает кибератаки на западные больницы.

Президент Франции подчеркнул, что «агрессивность России не знает границ». Кремль продолжает вооружаться, и поэтому мир в Европе может наступить исключительно после «умиротворения России».

5 марта Макрон заявил, что начнет дискуссии с союзниками о возможности принять страны Европы под защиту французских сил ядерного сдерживания. По его словам, Париж не может оставаться безучастным зрителем в «мире опасностей».

Ранее Макрон высказался против перемирия на Украине.