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ВСУ переводят на фронт дефицитных специалистов

ВСУ переводят дефицитных авиаспециалистов на фронт из-за нехватки пехоты
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Inna Varenytsia/Reuters

Воздушное командование «Запад» ‎Вооруженных сил Украины (ВСУ) проведет служебную проверку по поводу перевода дефицитных специалистов инженерно-авиационной службы на фронт из-за нехватки пехоты. Об этом рассказали в аккаунте командования в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Придерживаемся решения о недопущении перевода военнослужащих дефицитных специальностей в другие рода и виды ВСУ. По данному факту проводится служебная проверка всех обстоятельств ситуации. Принято решение отменить выбытие военнослужащих 204-й бригады тактической авиации», — говорится в сообщении.

В конце февраля этого года британская газета Times сообщала, что в украинской армии не соблюдают условия контрактов призывников.

По словам бойца, имя которого не уточняется, ему известно о нескольких военнослужащих, которых перевели «к ним» из инженерной бригады. Военный также заявил, что его контракт заключен на период конфликта. Он добавил, что «это буквально билет в один конец».

В январе главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что мобилизация не перекрывает потребности Вооруженных сил Украины в людях.

В том же месяце газета The Washington Post написала, что в 2024 году мобилизовали около 200 тысяч украинцев.

Ранее Зеленский объявил о мобилизации в армию 18-летних украинцев.

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