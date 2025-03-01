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В феврале в плен сдались 173 военных ВСУ

МО РФ: за февраль 2025 года в плен сдались 173 военных ВСУ
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Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

За февраль 2025 года в плен сдались 173 бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные министерства обороны России.

«Большая часть участвовали в провалившейся авантюре ВСУ в Курской области», — пояснили в Минобороны.

Отмечается, что такое решение позволило украинским бойцам спасти свою жизнь.

Накануне российские военные прорвались из Курской области к селу Новенькое, которое находится в Сумской области Украины. Сообщалось также, что ВС РФ нарушили оборону ВСУ в регионе, из-за чего противник оставил позиции и начал отступать к пока подконтрольной ему Судже.

По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли 64 тыс. человек, 383 танка, 290 боевых машин пехоты, 248 бронетранспортеров и свыше 2 тыс. боевых бронемобилей и 2251 автомобиль, почти полтысячи артиллерийских орудий, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, а также десятки единиц других видов вооружений.

Ранее пленный офицер ВСУ помог российским бойцам выйти из окружения в Курской области.

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