В Курской области за прошедшие сутки шесть раз объявляли ракетную опасность

Оперштаб: ракетную опасность шесть раз за сутки объявляли в Курской области

Угрозу ракетной опасности объявляли шесть раз в Курской области за сутки. Об этом следует из данных регионального оперштаба.

Суммарно режим ракетной опасности действовал в российском регионе примерно 5 часов и 40 минут. Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) действовала в регионе почти 2 часа.

Последняя ракетная опасность была отменена в 19:55, спустя примерно 20 минут с момента объявления.

Подробности о возможных пострадавших в результате атак на данный момент не поступали.

До этого издание Aif.ru писало, что российские войска могут до конца марта полностью окружить группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ), базирующуюся в Судже Курской области.

До этого Telegram-канал Mash сообщил, что российским военным осталось совсем немного до того, чтобы полностью взять Суджу в кольцо. У ВСУ начались проблемы с доступом к боекомплекту из-за постоянных обстрелов.

Ранее жители курского села больше полугода прятались от ВСУ с младенцем на руках.