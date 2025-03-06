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В Курской области за прошедшие сутки шесть раз объявляли ракетную опасность

Оперштаб: ракетную опасность шесть раз за сутки объявляли в Курской области
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Таисия Лисковец/РИА Новости

Угрозу ракетной опасности объявляли шесть раз в Курской области за сутки. Об этом следует из данных регионального оперштаба.

Суммарно режим ракетной опасности действовал в российском регионе примерно 5 часов и 40 минут. Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) действовала в регионе почти 2 часа.

Последняя ракетная опасность была отменена в 19:55, спустя примерно 20 минут с момента объявления.

Подробности о возможных пострадавших в результате атак на данный момент не поступали.

До этого издание Aif.ru писало, что российские войска могут до конца марта полностью окружить группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ), базирующуюся в Судже Курской области.

До этого Telegram-канал Mash сообщил, что российским военным осталось совсем немного до того, чтобы полностью взять Суджу в кольцо. У ВСУ начались проблемы с доступом к боекомплекту из-за постоянных обстрелов.

Ранее жители курского села больше полугода прятались от ВСУ с младенцем на руках.

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