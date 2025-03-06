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Аналитик рассказал о проблемах для ВСУ после отказа США предоставлять разведданные

Стефанович: ВСУ не смогут эффективно бить ракетами по РФ без разведданных США
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Sofiia Gatilova/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут эффективно наносить ракетные удары по объектам на территории России без разведывательных данных США. Об этом заявил в беседе с «Лентой.ру» научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович.

По его словам, без американских разведданных ВСУ не смогут бить по скоплениям российских военных и препятствовать атакам Воздушно-космических сил РФ.

«Это очень серьезное изменение и почти единственная вещь, с которой российские войска в прошлом не могли сделать практически ничего. Фактически боевые действия велись с одной рукой, связанной за спиной. Потому что мы не могли атаковать разведывательную инфраструктуру США», — сказал Стефанович.

Он добавил, что теперь российской противовоздушной обороне станет гораздо легче дышать.

До этого украинский политолог Андрей Золотарев заявил, что без американских разведданных бойцам ВСУ придется вести разведку «на сосне с биноклем». Он напомнил, что группировка разведывательных спутников США является крупнейшей в мире, и если Пентагон перестанет делиться данными с ВСУ, то это сделает украинские войска «слепыми и глухими».

Соединенные Штаты прекратили обмениваться с Украиной разведданными, что может привести к серьезным проблемам для ВСУ на фронте, сообщает Financial Times и целый ряд других западных изданий. Кроме того, по настоянию США поставлять Киеву американские разведданные перестанут и британцы. На Украине это отрицают и говорят, что в середине дня 5 марта информация продолжала поступать, хотя и с некоторыми ограничениями. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Украине заявили о наличии «плана Б» после отказа США предоставлять разведданные.

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