Нидерланды планируют выделить €3,5 млрд на поддержку Украины в 2026 году. Об этом сообщил телеканал NOS со ссылкой на выступление премьер-министра страны Дика Схофа на дебатах в парламенте.

По его словам, в предыдущие годы Нидерланды выделяли около €3,5 млрд, такая же сумма запланирована и на следующий год. Схоф отметил, что если в 2025 году Киеву потребуется больше денег, то они будут взяты из средств, зарезервированных в бюджете на 2026 год.

Премьер сказал, что вопрос отправки миротворцев на Украину пока остается открытым. Схоф подчеркнул, что Нидерланды и Европа хотят сделать для Киева больше, однако «не могут и не будут это делать без США».

В конце января министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс заявил, что военные королевства к апрелю планируют обучить 26 украинских специалистов обслуживанию истребителей F-16. Обучение пройдет на авиабазе и продлится до конца апреля. Ожидается, что украинцы получат навыки обслуживания самолетов перед вылетом и после их возвращения на аэродром.

10 января правительство Нидерландов сообщило, что страна закупила для Вооруженных сил Украины (ВСУ) артиллерийские снаряды калибра 155 мм на сумму более €1 млрд, при этом общая сумма военной помощи Украине составила почти €6 млрд.

Ранее нидерландский депутат призвал улучшить отношения с РФ и поддержать США.