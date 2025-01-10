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Нидерланды закупили для Украины снаряды калибра 155 мм

Нидерланды закупили для Украины снаряды калибра 155 мм на сумму более €1 млрд
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Kay Nietfeld/Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Нидерланды закупили для Вооруженных сил Украины (ВСУ) артиллерийские снаряды калибра 155 мм на сумму более €1 млрд, общая сумма военной помощи Украине составила почти €6 млрд. Об этом говорится в заявлении правительства страны, передает РИА Новости.

Также отмечается, что Нидерланды в последнем квартале осуществили помощь Киеву в размере €2 млрд.

«Сюда входят истребители F-16, а также контракты и финансирование беспилотных летательных аппаратов», — отмечается в публикации.

До этого немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщила, что военно-промышленный концерн из ФРГ Rheinmetall передал украинской армии первую боевую машину пехоты (БМП) Lynx KF41. По информации издания, прежде чем Rheinmetall начнет серийную поставку, Lynx KF41 пройдет полевые испытания на Украине.

В январе стало известно, что Соединенные Штаты, Европейский союз, МВФ (Международный валютный фонд), правительства отдельных стран, компании, частные лица и фонды в 2022 — 2024 годах передали Украине $300 млрд финансовой помощи.

Ранее в Пентагоне назвали сумму, которую США еще могут выделить Украине.

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