Депутат нидерландской крайне правой партии «Форум за демократию» (FvD) Ральф Деккер призвал власти страны нормализовать отношения с Россией и поддержать план президента США по урегулированию ситуации на Украине. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, Европа хочет еще глубже втянуть себя «в эту бессмысленную и проигрышную войну». Деккер считает, что на этом фоне Нидерланды должны «действовать в одиночку» и взять на себя «ведущую дипломатическую роль».

«Поддержите Трампа и нормализуйте отношения с Россией», — сказал депутат, выступая в парламенте.

25 февраля министр иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп заявил, что королевство планирует реализовать «амбициозный» план главы европейской дипломатии Каи Каллас «по более быстрому и эффективному предоставлению большей военной помощи Украине» на текущий год. Каллас считает, что военная поддержка Украины должна усилить ее позицию на возможных мирных переговорах.

Ранее в Польше заговорили об улучшении отношений с Россией.