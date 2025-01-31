Нидерланды планируют обучить украинских военных обслуживанию истребителей F-16

Нидерланды к апрелю планируют обучить 26 украинских военных обслуживанию истребителей F-16. Об этом министр обороны королевства Рубен Брекелманс сообщил своему украинскому коллеге Рустему Умерову во время его визита в Гаагу, сообщило нидерландское оборонное ведомство на своем сайте.

«Министерство обороны Нидерландов внесет свой вклад в подготовку 26 украинцев, которые станут так называемыми командирами наземных экипажей F-16», — отмечается в заявлении.

Там указано, что обучение пройдет на авиабазе и продлится до конца апреля. Ожидается, что украинские специалисты получат навыки обслуживания самолетов перед вылетом и после их возвращения на аэродром.

10 января правительство Нидерландов сообщило, что страна закупила для Вооруженных сил Украины (ВСУ) артиллерийские снаряды калибра 155 мм на сумму более €1 млрд, при этом общая сумма военной помощи Украине составила почти €6 млрд.

До этого власти США признали, что поставки ракет ATACMS, истребителей F-16 и танков Abrams не помогли Украине. По словам представителя Белого дома, оказанная военная помощь Киеву не привела к значительным успехам Украины на поле боя.

Ранее во Франции подтвердили планы по передаче Киеву истребителей Mirage.