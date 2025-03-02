Трюдо допустил возможность отправки канадских миротворцев на Украину

Канада рассматривает возможность отправки своих военных на Украину в качестве миротворцев. Об этом заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо, пишет РИА Новости.

По его словам, Канада намерена продолжать оказывать военную помощь Украине «так долго, как будет нужно». Трюдо отметил, что страна уже потратила около 20 млрд канадских долларов ($13,8 млрд) на военную и экономическую поддержку Украины.

Премьер добавил, что вопрос отправки канадских миротворцев на Украину «находится на рассмотрении».

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что новая американская администрация открыто говорит о желании урегулировать украинский кризис, но политики в Европе требуют «продолжения банкета». По его словам, планы нынешних лидеров европейских стран отправить миротворцев на Украину — это наглость. Министр выразил уверенность, что таким образом они пытаются спровоцировать Киев на продолжение боевых действий против Москвы.

Ранее в Раде заявили, что западные миротворцы первыми убегут при наступлении ВС РФ.