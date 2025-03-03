Ле Пен назвала безумием отправку французских миротворцев на Украину

Ле Пен назвала безумием отправку военных на Украину не в качестве миротворцев

Возможная отправка французских военных на Украину, если речь не идет об участии в миротворческих операциях, является безумием. Об этом заявила французский политик Марин Ле Пен во время выступления в парламенте страны.

«Соглашение о ресурсах мне кажется взаимно выигрышным, при этом я считаю, что отправка французских боевых войск на украинскую землю - это безумие», — заявила она.

Вместе с тем, Ле Пен уверена, что участие французских военных в миротворческой миссии под эгидой ООН может быть рассмотрено.

Недавно премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что его страна рассматривает возможность отправки своих военных на Украину в качестве миротворцев.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что новая американская администрация открыто говорит о желании урегулировать украинский кризис, но политики в Европе требуют «продолжения банкета».

Ранее в Румынии заявили, что не станут отправлять миротворцев на Украину.