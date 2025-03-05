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Жители курского села больше полугода прятались от ВСУ с младенцем на руках

РИА Новости: жители села Николаево-Дарьино прятались от ВСУ с младенцем на руках
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Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Жители села Николаево-Дарьино в Курской области более полугода скрывались от украинских военных в подвалах, ухаживая за младенцем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную жительницу.

В ходе опроса, проводимого военными следователями Следственного комитета РФ, женщина рассказала, что она вместе с соседями скрывалась в подвалах с 6 августа, когда Вооруженные силы Украины (ВСУ) вторглись в Курскую область, и до 5 февраля.

Женщина рассказала, что украинские военные разрушили несколько подвалов, где прятались местные жители. В одном из уцелевших укрытий, где не было еды, находились семь человек, включая младенца. По словам местной жительницы, ее соседка, Светлана Подхалюза, оказалась в подвале, вход в который был разрушен, но само помещение сохранилось. Женщина, рискуя под обстрелами и дронами, пробиралась в укрытие, чтобы принести туда еду и накормить всех, в том числе ребенка.

С 6 августа 2024 года российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Президент России Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений в зоне СВО. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее Минобороны РФ показало кадры уничтожения украинской техники в Курской области.

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Атаки на Курскую область
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