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Российские войска могут взять группировку ВСУ в Курской области в «подкову»

«АиФ»: ВС России могут полностью окружить группировку ВСУ в Судже до конца марта
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Алексей Майшев/РИА Новости

Российские войска могут до конца марта полностью окружить группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ), базирующуюся в Судже Курской области. Об этом пишет aif.ru со ссылкой на источник, знакомый с обстановкой в горячей точке.

По данным издания, в настоящее время Вооруженные силы (ВС) России близки к формированию «котла». Авторы отметили, что российские военнослужащие взяли под плотный огонь дорогу, ведущую из Украины в Суджу.

«Скорее всего уже в марте группировка ВСУ окажется в оперативном окружении. Если не в кольце, то в так называемой подкове из которой выбраться или зайти в нее будет очень трудно», — сказал источник.

До этого Telegram-канал Mash сообщил, что российским военным осталось совсем немного до того, чтобы полностью взять Суджу в кольцо. По словам морпехов из 810-й бригады ВС РФ, у ВСУ начались проблемы с доступом к боекомплекту из-за постоянных обстрелов, а также из-за того, что российская армия держит под огневым контролем трассу 38к-004.

Ранее в Курской области уничтожили состоящий из зэков батальон ВСУ.

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