Американские самолеты с оружием для ВСУ развернули в воздухе после приказа Трампа

Sky News: США развенули в воздухе самолеты с оружием после приказа Трампа

США развернули в воздухе самолеты с оружием после приказа президента Соединенных Штатов Дональда Трампа остановить поставки вооружений Украине. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Поставки американских вооружений шли на Украину через польский аэродром Жешув и далее через границу с Львовской областью. Также в этот хаб доставляли крупные партии бронетехники, переправленной через Атлантический океан кораблями. По данным телеканала, сразу после приказа Трампа, самолеты с американским вооружением взяли обратный курс, отменив полет в Жешув.

Также в Польше сообщили, что предназначенные для Украины оружие и боеприпасы, прибывающие в Польшу из США, перестали отсылаться в зону конфликта.

4 марта агентство Reuters со ссылкой на американскую администрацию сообщило, что США решили приостановить всю военную помощь Украине. Вашингтон пошел на такой шаг после словесной перепалки президента страны Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, которая произошла во время их очной встречи в конце февраля.

Комментируя ситуацию, в Белом доме заявили о необходимости пересмотреть меры поддержки, чтобы они способствовали мирному урегулированию конфликта. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США назвали условие для возобновления военной помощи Украине.