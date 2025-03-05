Полет истребителя F-16AM на Украине засняли на видео

Полет истребителя F-16AM американского производства, переданного Воздушным силам Украины, попал на видео. Запись появилась в Telegram-канале «Военный обозреватель».

Кадры были сделаны из кабины самолета. На них можно увидеть, как истребитель пролетает над населенным пунктом.

Также в ролике демонстрируются крылья F-16AM, на которых были размещены ракеты класса «воздух — воздух». Речь идет об управляемых ракетах AIM-9X Sidewinder, которые выпускаются с 2002 года.

22 февраля Telegram-канал «Архангел Спецназа» сообщил, что истребители F-16 украинских войск усилили активность у границ Курской области. При этом во время полетов каждое такое F-16 сопровождается двумя истребителями МиГ-29.

В материале уточнялось, что изначально F-16 взлетали с аэродрома в районе города Васильков в Киевской области и долетали до границы с Сумской областью. Но теперь истребители все чаще можно заметить у российской границы.

21 февраля истребитель Вооруженных сил РФ вступил в дальний ракетный бой с F-16 украинских войск. По информации Telegram-канала «Военный обозреватель», с российской стороны обошлось без потерь.

Ранее датские власти передали Киеву большую часть обещанных истребителей F-16.