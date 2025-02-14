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Дания передала Украине истребители F-16

Умеров: Дания передала большую часть обещанных F-16, остальные скоро поступят
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Valentyn Ogirenko/Reuters

Дания передала Украине большую часть обещанных истребителей F-16. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщил министр обороны страны Рустем Умеров.

«Дания уже передала большую часть обещанных F-16, остальные поступят в ближайшее время», — написал он.

До этого Умеров сообщал, что Киев ожидает новую партию истребителей F-16 от Нидерландов. По его словам, в 2025 году Нидерланды существенно нарастили программу помощи Украине и договорились о распределении €400 млн выделенной помощи.

В январе посол РФ в Дании Владимир Барбин заявил, что принимаемые руководством НАТО решения говорят о подготовке альянса к конфликту с Россией.

Также сообщалось, что Минобороны Нидерландов к апрелю обучит 26 украинских военных обслуживанию F-16. Гаага уже передала 18 истребителей F-16 в тренировочные центры для украинских пилотов.

Ранее ВС РФ ликвидировали инструктора из Дании, обучавшего ВСУ управлению F-16.

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