Британский министр обороны представит европейские предложения по миру на Украине

Министр обороны Британии Джон Хили представит Соединенным Штатам предложения о мире на Украине. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на окружение британского министра.

Утверждается, что Хили приедет в Вашингтон 5 марта для того, чтобы встретиться с администрацией президента Дональда Трампа и передать тому предложения Европы и Британии по мирному урегулированию на Украине, выработанные на саммите в Лондоне на минувших выходных. Причем, как сообщают и источники FT, первый пункт плана, представленные Хили, будет содержать соглашения по минеральным ресурсам между США и Украиной.

Также Британия призовет Вашингтон стать гарантом британских и французских подразделений, которые предлагается разместить на Украине в качестве «миротворческих сил». Российские власти неоднократно заявляли, что не допустят размещения войск НАТО на Украине в каком-либо качестве, а позднее от такого плана публично отказалась и американская администрация.

12 февраля 2025 года глава Белого дома и президент России Владимир Путин провели телефонные переговоры и договорились о личной встрече, в том числе для обсуждения урегулирования украинского конфликта. Позднее Путин отмечал, что Зеленский уклоняется от переговоров с Россией, потому что их начало неминуемо приведет к необходимости отмены военного положения в стране и проведению выборов президента. При этом, подчеркнул Путин, шансы победить на выборах у Зеленского равны нулю.

Ранее сообщалось, что Зеленский раскаивается из-за ссоры с Трампом в Белом доме.