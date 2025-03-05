Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В подполье сообщили об ударе по технике ВСУ в Харьковской области

РИА Новости: ВС РФ ударили по производству БПЛА ВСУ в Харьковской области
close
Shutterstock

Российские военные нанесли удары по производству беспилотников, складу и скоплению техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора пророссийского николаевского подполья Сергея Лебедева.

По словам собеседника агентства, в регионе зафиксированы шесть прилетов, в том числе и в областном центре — Харькове.

Утром 5 марта Лебедев сообщал о взрыве в районе завода по производству боеприпасов, расположенного в городе Павлограде в Днепропетровской области Украины. По его словам, удару также подвергся и местный химический завод, где располагалось место дислокации Национальной гвардии Украины.

5 марта глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак заявил, что в Павлограде после взрывов зафиксировали повреждения на двух промышленных предприятиях. При этом на территории одного из них начался пожар, подчеркнул чиновник.

1 марта Министерство обороны России сообщило, что российские военные нанесли высокоточный удар по полигону ВСУ «Новомосковский» в Днепропетровской области. На следующий день в украинских пабликах появилась информация о массовом уничтожении военных в результате удара российской ракеты «Искандер» по этому объекту во время построения личного состава.

Ранее сообщалось, что ВСУ потеряли две трети американских танков Abrams.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами