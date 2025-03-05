В подполье сообщили об ударе по технике ВСУ в Харьковской области

Российские военные нанесли удары по производству беспилотников, складу и скоплению техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора пророссийского николаевского подполья Сергея Лебедева.

По словам собеседника агентства, в регионе зафиксированы шесть прилетов, в том числе и в областном центре — Харькове.

Утром 5 марта Лебедев сообщал о взрыве в районе завода по производству боеприпасов, расположенного в городе Павлограде в Днепропетровской области Украины. По его словам, удару также подвергся и местный химический завод, где располагалось место дислокации Национальной гвардии Украины.

5 марта глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак заявил, что в Павлограде после взрывов зафиксировали повреждения на двух промышленных предприятиях. При этом на территории одного из них начался пожар, подчеркнул чиновник.

1 марта Министерство обороны России сообщило, что российские военные нанесли высокоточный удар по полигону ВСУ «Новомосковский» в Днепропетровской области. На следующий день в украинских пабликах появилась информация о массовом уничтожении военных в результате удара российской ракеты «Искандер» по этому объекту во время построения личного состава.

Ранее сообщалось, что ВСУ потеряли две трети американских танков Abrams.